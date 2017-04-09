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В России не стихают акции протеста

 

В Якутии прошел митинг против власти. Участниками мероприятия стали более 2 тыс. человек, сообщает Vostok.Today.

Издание пишет, что власти региона попытались «сбить с толку» жителей республики. Первоначально организаторы акции собирали людей на митинг против главы республики Егора Борисова. Однако власти официально сообщили, что мероприятие будет посвящено вопросам охраны и использования природных ресурсов.

Несмотря на небольшую неразбериху, по подсчетам очевидцев и организаторов, акция собрала свыше 2 тыс. человек.

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