В Норвегии россиянина заподозрили в терроризме

Полиция в Норвегии задержала 17-летнего гражданина РФ по подозрению в закладке взрывного устройства в Осло.

Юношу задержали в ночь на воскресенье, передает телеканал NRK. Он приехал в Норвегию в 2010 году и просил предоставить ему убежище.

Задержанного уже допросили в штаб-квартире полиции Осло; он обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. В посольстве России в Норвегии информацию о задержании россиянина пока не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в норвежской столице минувшей ночью обнаружили подозрительный предмет, похожий на бомбу. Взрывотехники уничтожили находку. Была ли там взрывчатка, пока неизвестно.