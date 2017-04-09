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Футболист сборной Азербайджана забил два гола в Бундеслиге ВИДЕО

Автор: Отдел спорта 

Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров провел очередной удачный матч во 2-й Бундеслиге.

Его команда – «Эрцгебирге Ауэ» - принимала дома «Мюнхен 1860» и победила со счетом 3:0. Назаров забил два гола, оба - с пенальти. Автор гола в ворота сборной Германии отличился на 42-й минуте, когда вывел свою команду вперед, и на 73-й минуте, поставив точку в матче.

Всего на счету Назарова семь голов в нынешнем чемпионате. Он является вторым бомбардиром своей команды.

После 28 туров «Эрцгебирге Ауэ» с 32 очками занимает в таблице спасительное 15-е место. Клубы, которые займут 17-18-е места, покинут 2-ю Бундеслигу, а 16-й команде чемпионата предстоит сыграть переходные матчи за право остаться в лиге.

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