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Индия усиливает позиции в Бангладеш

 

По итогам визита премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Индию Нью-Дели планирует выделить кредит в 500 миллионов долларов на обновление ВВС страны. Деньги будут израсходованы на приобретение запчастей для истребителей МиГ-29, а также, возможно, на покупку новых самолетов МиГ-35.

В то же время издание отмечает, что Шейх Хасина отклонила предложение Индии о подписании договора о военном сотрудничестве сроком на 25 лет ввиду внутриполитической ситуации. Часть оппонентов считает премьер-министра Бангладеш марионеткой в руках Индии, и такое соглашение могло бы усилить оппозицию.

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