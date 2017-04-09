Индия усиливает позиции в Бангладеш

По итогам визита премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Индию Нью-Дели планирует выделить кредит в 500 миллионов долларов на обновление ВВС страны. Деньги будут израсходованы на приобретение запчастей для истребителей МиГ-29, а также, возможно, на покупку новых самолетов МиГ-35.

В то же время издание отмечает, что Шейх Хасина отклонила предложение Индии о подписании договора о военном сотрудничестве сроком на 25 лет ввиду внутриполитической ситуации. Часть оппонентов считает премьер-министра Бангладеш марионеткой в руках Индии, и такое соглашение могло бы усилить оппозицию.