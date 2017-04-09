Авианалеты на позиции талибов

По меньшей мере 18 боевиков радикального движения «Талибан» уничтожены, восемь получили ранения в результате операции афганских ВВС в провинции Кундуз на севере страны. Об этом, как передает агентство Синьхуа, сообщил официальный представитель армии исламской республики Абдул Халиль.

«В результате воздушной операции против укрытий талибов в районах Чардара и Дашт-е-Арчи удалось ликвидировать 18 боевиков, еще восемь получили ранения, - отметил он. - Среди погибших числится влиятельный полевой командир движения «Талибан» моулави Вахидулла».