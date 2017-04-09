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Курды выбивают ИГИЛ из сирийских деревень

 

"Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, освободили от ИГ еще одну деревню в окрестностях сирийской Табки, сообщило курдское агентство Hawar News. Десятки боевиков ИГ уничтожены.

В результате ожесточенных столкновений бойцы SDF освободили деревню Ибад, расположенную в 7 километрах к востоку от города Табка и к югу от деревни Сафсафах, также освобожденную от исламистов на днях. На данный момент бойцы SDF продолжают операцию против небольшой группы боевиков ИГ, которые остаются на территории деревни Ибад, сообщило агентство.

Именно из деревни Ибад накануне боевики ИГ производили ракетный обстрел Сафсафах, где ранения получили около 20 мирных жителей.

Также продолжаются столкновения еще в одном пригороде Табки деревне Абадин. По данным Hawar News, в ходе боев в Абадине со вчерашнего дня убиты десятки боевиков ИГ. Тела 30 боевиков вместе с оружием и боеприпасами находятся у бойцов SDF.

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