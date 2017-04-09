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Кортеж президента Гаити забросали камнями

 

Кортеж президента Гаити Жовенеля Моиза был забросан камнями в прибрежном городе Архааси, расположенном к северу от столицы Гаити. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что камни бросала группа неизвестных людей. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

В администрации президента заявили, что бросавшие камни являлись экстремистами и их нужно привлечь к ответственности.

В заявлении говорится, что инцидент представлял угрозу для жизни Моиса и является «серьезной угрозой общественному миру и безопасности государства».

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