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Военно-грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

 

Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, в связи с плохой погодой функционирует в ограниченном режиме. Как передает «Интерфакс», об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

 "С 18:30 мск в воскресенье до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России", - говорится в сообщении.

 По данным МЧС, ограничения введены в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта.

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