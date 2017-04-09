Египетскую армию вывели из казарм

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал вооруженным силам страны немедленно взять под охрану важнейшие объекты инфраструктуры по всей стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление канцелярии главы государства.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, издал приказ армейским подразделениям о немедленном развертывании и оказании помощи полиции в обеспечении безопасности жизненно важных объектов во всех провинциях республики", - цитирует агентство документ.