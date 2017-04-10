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Экс-министра обороны Испании нашли мертвой

 

Карме Чакон, первая испанская женщина, занимавшая пост министра обороны страны, скончалась в воскресенье на 47-м году жизни в Мадриде, сообщает испанское издание El Mundo.

Тело экс-министра обороны было обнаружено в ее доме в Мадриде примерно в 19:30 по местному времени. Наряды полиции, скорой помощи и пожарных туда вызвали родственники Чакон, которые долгое время не могли с ней связаться.

По предварительной версии, смерть вызвана естественными причинами. При этом отмечается, что у Чакон имелись серьезные проблемы с сердцем.

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