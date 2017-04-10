Израиль призвал своих граждан покинуть Синай

Контртеррористическое бюро при Совете национальной безопасности Израиля призвало граждан страны покинуть Синайский полуостров в связи с угрозой терактов, сообщает ТАСС.

«После сегодняшних терактов в Египте, которые показали возможности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), а также возросшую активность ее ответвлений на Синайском полуострове по подготовке направленных против туристов терактов на Синае, бюро призывает всех остающихся на Синайском полуострове израильтян немедленно покинуть этот район», — говорится в тексте предупреждения.

Ведомство также порекомендовало израильтянам уведомить своих родственников о необходимости покинуть Синай и вернуться на родину.