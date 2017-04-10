Большинство американцев поддержали удар по Сирии

Большинство жителей США поддерживает решение Дональда Трампа о ракетной атаке на авиабазу сирийских правительственных войск. Об этом свидетельствуют данные опроса HuffPost/YouGov survey.

Более половины американцев (51%) поддерживает решение Трампа об авиаударах по Сирии, 32% придерживаются противоположного мнения, 17% опрошенных не определились.

Помимо этого, одна треть респондентов считает, что авиаудары будут в некоторой степени сдерживать применение химического оружия, а 46% высказали мнение о неэффективности авиаударов.

За продолжение военных действий высказались лишь 20% американцев, а 36% усомнились в целесообразности атак на сирийские войска.