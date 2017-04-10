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Америка анонсирует новые удары по Сирии

 

Вашингтон может не ограничиться ракетным ударом по базе сирийских правительственных войск. Америка готова предпринять новые шаги, чтобы пресечь использование химического оружия в Сирии. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

«Нашей целью было остановить продолжающееся применение химического оружия... Мы готовы сделать больше», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, что  7 апреля, военные США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море.

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Америка анонсирует новые удары по Сирии
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