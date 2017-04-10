На 16-ой выставке туризма в Баку, проходившей 6-8 апреля было представлено 272 компаний из 22 стран, тогда как в 2014 году было представлено 38 стран. Главное направление – курортология. Страна здорового образа жизни, отличной медицины и прекрасных санаториев - так представляют свои страны справочники и путеводители Чехии, Словении, Болгарии, РФ, Венгрии, Грузии…

Павильоны этих стран конкурируют за бакинского клиента. Мировая экономика в фазе стагнации. И в ЕС и в Китае надежда на рост внутреннего потребления. В этих условиях новый драйвер – медицина. Население стареет и курортология становится индустрией. Стратегия развития курортологии этих стран создает ряд преимуществ, привлекая клиентов из Азербайджана и тем самым лишая местную медицину шанса перенаправить хотя бы 50% из 1,5-миллионного потока больных из нашей страны на курорты Грузии.

На чем опережают?

Известные своими курортами страны ЕС, Турция, Россия и Грузия предлагают выбор. Карловы Вары – образец для подражания для всех этих стран, но не для нас. Слава знаменитого чешского курорта базируется на очень эффективной схеме: один лечебный центр и 10-15 санаториев - отелей от 2 до 5 звезд. Разная стоимость пребывания в отелях, но при этом единый стандарт и объем лечения для бедных и для богатых. Выбор цен от 50 до 500 долларов за 1 день и при одном и том же объеме лечения. Все фешенебельные курорты и кусаются фешенебельно, так у вас есть выбор: при одном и том же нарзанчике, у вас выбор – десяток отелей, от Империала до студенческих общежитий. Нафталан же весь ориентирован на богатых.

Все известные санатории окружены парками. В этой зеленой зоне находятся лечебные корпуса, отели и спорткомплекс - это из рекламы санаториев Ессентуки и Кисловодска. Выбор за вами - не понравится у нас, мы предложим соседний санаторий. В одной маленькой Имеретии (Грузия) кроме знаменитого Цхалтубо уже 53 санатория и домов отдыха. Все страны предлагают высокий сервис: лечение, экскурсии, спорт, кухня, прогулки по природе. Все более модным стало – каждый санаторий имеет свою ферму и обеспечивает чистыми продуктами. На чем опережают?

Главное в борьбе за клиентов - высокое качество лечения и низкие цены. Здесь лидеры по СНГ – Грузия, Белоруссия, в странах ЕС – Словения, Болгария. В санатории «Боржоми» 10 дней – 600 манатов, большая разница между летним и зимним сезонами. У наших санаториев такой гибкости нет.

Самая большая проблема – сказал менеджер санатория «Цхалтубо» - проблема вечера. У нас – джаз, а у вас?

А у нас – кебабная, что устраивает не более 10% клиентов. Венгрия, Украина, Чехия и другие страны представляют свои рекламные брошюры и путеводители по медицинскому туризму на азербайджанском языке. Все санатории и страны с давними традициями в курортологии уже открыли сайт medikalturizm. На нашем сайте скудная информация о санаториях Нафталана и пары санаториев на Абшероне. Тогда как в Чехии, Турции, Грузии, Словении курортология давно уже приоритетное направление развития регионов, выгодное инвестирование, локомотив развития инфраструктуры.

Рядом с Кисловодском у подножья горы Машук строится новый город здоровья с десятком санаториев стоимостью в 1 миллиард долларов. В зоне Кавказских Минеральных вод открыто 30 санаториев за последние 3 года и еще 34 строится. Новые санатории открываются вблизи известных курортов Германии, Чехии. Турция стала больше открывать санатории, чем отели для туристов. Гибкость ценовой политики возможны в таких городах здоровья как Кисловодск. Но у нас пока санатории разбросаны по регионам, Нафталан – исключение.

Уловив изменения и новые потребности, Турция впервые привезла в Баку на турвыставку проспекты санаториев, а не известных отелей Анталии. Курортология стала градообразующим фактором для стран с обилием лечебных источников. Почему? Казалось бы, больные не тратят деньги как обычные туристы, экономят, редко ходят в рестораны, не интересуются шопингом. Но они обеспечивают санатории и турсервис работой круглый год.

Россия строит курорты сразу по трем направлениям – Сочи, Кавказ и Крым. Чем больше объектов, тем ниже цены, тем больше наплыв клиентов из соседних стран. Туристические выставки интересны тем, что дают четкое представление о трендах. Мы их не улавливаем и не закладываем при создании стратегии развития страны, не сравниваем со странами с равными с нами данными (население, доходы, уровень ВВП, уровень образования и т.д.). Поэтому при прибыли от одного клиента санатория в 100 евро, Словения предпочитает открывать санатории, а не отели. Пик пляжного туризма и в Египте, и в Анталии уже позади. Сейчас новая мода - оздоровительный туризм. Три в одном: лечение, развлечение и познание.

Лучшие санатории опережают благодаря расширению репертуара. В моде курорты с косметологическим уклоном плюс антистрессовая медицина. Ни один курорт у нас не обладает таким спектром.

Выставка показала– все больше центров гинекологии ЕС предлагают не только как было раньше родовспоможение в их клиниках, но теперь и процесс вынашивания беременности и послеродовой период (минимум пять месяцев) провести в клинике. Минимум полгода, в Германии это обойдется в 30 тысяч евро. Греция, Литва, Словения много скромнее, все операции хирургические и косметологические в 4 раза ниже цен в Германии.

Почему к нам мало кто приезжает лечиться, оперироваться или хотя бы принять душ Шарко? И почему наши граждане практически весь спектр медицинских услуг, кроме лечения бронхита предпочитают получать заграницей? Если раньше на выставки туризма приезжали в Баку турагенства, то теперь все больше санатории и больницы. Значит, растет поток отсюда клиентов. Почти не бывает посетителей в экзотических павильонах, например Колумбии или Кении, где сафари стоимостью в 6 тысяч долларов. Или Египта, Индии, Индонезии, которые сделали ставку на экзотике и проиграли. Павильон Венгрии был представлен санаториями вокруг озера Балатон, здесь посетителей было много. Цены ниже, чем в Германии, но выше чем в Болгарии.

Павильоны наших районов

Как всегда завлекают танцами, сладостями и работами гончаров. Даже санаторий из Массалы раздавал буклеты с фото оленей и медведей вместо описания лечебных свойств очень эффективной местной минеральной воды. Написали просто и сильно: приезжайте, у нас отель, ресторан, туризм. Это абсолютное непонимание требований дня. Идеал наших турбаз и отелей – богатый и сильно пьющий турист. Таких почти нет, богатые во всем мире рациональны и берегут печень. Наш туризм сделал ставку на богатых, но они предпочитают лечиться в санаториях Австрии и Германии.

А богатые страны сделали ставку на обслуживании больных, на курортологию и выиграли. У нас туризм – только лето, у них – круглый год. Если раньше это скрывалось, то сейчас уже в пресс- релизе выставки туризма из года в год пишут: «Акцент участники выставки сделали на медицинский туризм». Но это не туризм, а свидетельство понижения качества медицины в нашей стране. Ставка на 4 и 5-звездочные отели – санатории в Нафталане – ошибка. Качество лечения в них много слабее класса отеля, тогда зачем снимать номер?

Габале и Ленкорани нужно срочно по лечебному комплексу, тогда появится смысл туда ездить. Все страны ЕС и СНГ строят свою стратегию по заманиванию клиентов из Баку исходя из логики практичного человека. Больные не будут платить на пребывание в отеле больше, чем за лечение. В Нафталане получается так: 1 ванна нафталана стоит 12 манатов, а стоимость пребывания в отеле от ста манатов за сутки. Дороговизна отелей вынуждает наших граждан лечиться в Турции, Иране, Грузии и РФ. Речь идет о вывозе из страны до 1 млрд. долларов в год. Из расчета 1000 долларов на каждого выезжающего. Хотя 1000 долларов – мизер. Средние цены хирургических и косметологических операций в Германии – 40 000 евро, в Литве – 20000 евро. Дорогое пребывание в санатории приводит к пустоте Нафталана 8 месяцев в году, а это вынуждает поднимать цены из года в год. А в Белоруссии, Словении, других странах, где смогли организовать поток больных круглый год – цены в два раза ниже зимой. Если в Баку вот уже третий год подряд прибывают представители сразу 11 санаториев только из Кавказских Минвод, значит заметен рост потока клиентов отсюда на Северный Кавказ.

В советские времена Азербайджан был знаменит своими курортами, сейчас курортология бесхозна. Не принадлежит ни Минздраву, ни Минкультуры и туризма, что приводит к отставанию оздоровительного туризма и профилактической медицины от скорости развития отрасли в Грузии, РФ, Турции. Тренд двадцать первого века - мониторинг эффективности вузов, министерств, кабминов, курортов, театров, учебников, академий, стройкомпаний…. Из сотен показателей складывается картина мониторинга эффективности государства. Один из важнейших показателей: эффективность по снятию социального напряжения в обществе, между богатыми и бедными. Доступная курортология играет важную роль в ликвидации социального напряжения. Тем более в таком неоднородном и разобщенном обществе, как наше. На фоне динамизма Словении, Венгрии, Грузии наши павильоны говорят: мы не эффективны. Представитель Литвы протягивает путеводитель по санаториям на азербайджанском и говорит мне: Надо спешить, Крым вступил в игру.

Цена – качество

В Кисловодске 1 день от 50 до 110 дол. Санаторий им. Сеченова: 1 день – 65 манатов в 2-хместном номере. 30 видов медуслуг и процедур, у нас – 8. Санаторий в Пятигорске: люкс - 100 дол. в сутки, номер 1 категории – 75дол. Разница небольшая. У нас люкс – 170 манатов, 1 категория – 100 манатов, разница заметная, у нас люксы пустуют, а у них заполнены. Цены отелей в Нафталане 1 сутки – от ста манатов, почти как в Словении летом (от 50 евро). Но в санаториях Словении 40 видов медуслуг, у нас -10. Врач из Пятигорска: В нашем санатории «Родник» 49 видов физиотерапии, основной – это радоновые ванны, «Родник» – самый крупный радоновый санаторий Европы.

А у нас радоновые источники в селе Илису близ Каха бездарно утекают в реку, турбазы и дома отдыха в Илису не используют даже на 1% это золото – радоновые источники. В санатории «Родник» 11 тысяч посетителей в год, работает круглый год. У нас регионы пытаются заманить туристов кухней, в ЕС – расширением репертуара медицинских услуг. Очень популярны йодобромные ванны. Настолько, что санаторий «Машук» в Железноводске предлагает искусственные йоднобромные ванны, а у нас в Сумгаите закрылся в 2009 году санаторий »Металлург» с содержанием йода 12 мг и брома 60 мг в 1 литре, это очень высокий показатель. Этот санаторий считался одним из самых эффективных в СССР, и принадлежал до недавнего времени заводу «Азербору». Ясно, что завод не умеет «раскрутить» санаторий, но это не повод для закрытия уникального объекта.

Как действуют в Пятигорске, где казалось бы одного нарзана вполне достаточно, ведь раскрученный бренд. И все равно каждый год добавляют новые процедуры, в этом году добавили молочные ванны, так называемые ванны Клеопатры, и шоколадные ванны и с экстрактом пантов алтайского марала. Все во имя одной цели – расширить репертуар и увеличить число клиентов. Даже несмотря на кризис на Украине, санатории Трускавца, Одессы, Львова выставили свои павильоны на выставке в Баку, везде ставка – санатории. Прогулка по Дерибасовской – попутно. Курорты – единственный козырь таких городов как Трускавец.

Медицина стала драйвером экономики. Классический пример – Венгрия. Гидротерапия на первом месте по привлечению иностранцев в страну. Здесь 1372 термальных источника, санатории в Венгрии с населением в 9 млн. человек располагаются в 385 городах и поселках. 207 лечебных источников в этой стране и все эксплуатируются, у нас не более 10% от всех разведенных источников. И то, всего лишь идет на разлив в бутылки. Будапешт единственная в мире столица имеет статус бальнеологического курорта. Казалось бы трудно конкурировать с Венгрией, но недавно соседняя Словения совершила мощный рывок. Здесь созданы центры по реабилитации после химиотерапии, инсульта, инфаркта, рассеянного склероза. Таких больных в ЕС ежегодно диагностируется до 500 тысяч человек, особенно много случаев химиотерапии.

Все страны ЕС быстро уловили ноу-хау и создали такие же центры. Курорты ЕС стали соревноваться за этот растущий отряд клиентов. Одно из самых во всем мире быстро растущих направлений – санаторное лечение после приема химиотерапии. У нас ежегодно химиотерапию проходят до 10 тысяч людей, сотни перенесших инфаркт, инсульт, все эти люди рассеиваются по санаториям соседних стран. Самые популярные курорты Франции, Германии, Швейцарии находятся в зоне альпийских лугов. У нас идеальные условия для легочных санаториев и при огромном числе астмы и бронхита в возрасте от 6 до 70 лет ни одного легочного санатория в зоне альпийских лугов в нацпарке Шахдаг. Неудивительно, что на выставку приехали представители сразу 11 санаториев с Северного Кавказа и 7 курортов одной лишь Словении. Пока мы очень медленно разворачиваем пиар Нафталана, медицинский туризм стал такой же прибыльной отраслью в ряде стран как экспорт газа и нефти.

Имидж страны

Мы сделаем ваше пребывание в нашей здравнице – праздником. Это из буклета санатория в Мариинске Лазне в Чехии. Постоянным клиентам здесь скидка, с ними переписываются, сообщают когда приедут те, с кем они подружились в санатории. То есть, санаторий становится клубом и каждый клиент старается привезти сюда своих друзей.

Выставки туризма точно отражают какие страны за кем охотятся в богатом Баку. Англия за студентами, Кения за охотниками, все остальные за теми, кто желает поправить здоровье. Новые тренды: в Кисловодске приобрести путевку в санаторий выгоднее, чем поселиться в отеле. Вы в отеле в центре парка и вас еще лечат. Санатории строить выгоднее отелей, лучшие курорты – это и отель и лечебница. За этим будущее.

Наша отелемания, когда почти в каждом районе есть отель в 10 пустующих этажей и ни одного санатория, - причина растущего потока граждан Азербайджана в санатории соседних стран. 5-звездочный отель в окружении узких улочек наших провинциальных городов не привлечет сюда туристов, не станет градообразующим предприятием. Курорты Украины, Грузии, Словении ими стали. В этих странах развитие санаторного комплекса рассматривается как в 1922 году в СССР план ГОЭЛРО.

В Чехии дешевле поселиться в санатории на 10 дней, чем на 7 дней в отеле. Те же экскурсии и плюс тайский массаж и ванна Клеопатры. У нас отели в Нафталане хотят выглядеть как санатории, а тенденция уже иная: санатории стали роскошными отелями. Тогда появится шанс посоревноваться с Грузией и с Крымом. Персонал санатория-отеля стремится к тому, чтобы каждый клиент в будущем сезоне подарил санаторию трех своих друзей.

Пока еще потенциал курортологии в создании обаятельного имиджа Азербайджана не изучен и не раскрыт. Пора создавать комплексы игорода здоровья. Не разбросанные по Абшерону пять санаториев, а 8-10 курортов вокруг одного лечебного центра. Эта схема отработана в десятках стран, гарантирует высокое качество медицины и ценовую гибкость. В такие города здоровья едут богатые и бедные. Уровень медобслуживания одинаков для всех классов, уровень отелей – от вашего кошелька.

Летом стоит поехать в Словению принять шоколадные ванны за 57 евро и медово- фруктовые обертывания за 55 евро, а зимой лучше в Ессентуки и снять коттедж на две персоны за 70 манатов. Шоколадных ванн там пока нет, зато медовые обертывания стоят всего 35 манатов. Грамотное сочетание цены и качества молодит и бодрит так хорошо, что вы становитесь постоянным клиентом медовых процедур. Даже если пять профессоров будут убеждать вас в поразительном воздействии Нафталана на именно ваш позвоночник…