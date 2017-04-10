Россия привела все войска и флот на Каспии в высшую степень боеготовности

Итоговая проверка частей Каспийской флотилии за зимний период началась под руководством командующего флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука, части флотилии приведены в высшую степень боеготовности, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа России полковник Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

"В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии под руководством командующего флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука начались итоговые проверки боеготовности за зимний период обучения 2016-2017 годов. К проверкам привлечены соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Астраханском и Махачкалинском гарнизонах. В рамках проведения проверки соединения и воинские части флотилии получили сигнал на приведение в высшую степень боевой готовности. В частности, такой сигнал получил батальон морской пехоты, дислоцирующийся в Республике Дагестан", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что батальон морской пехоты отрабатывает получение внезапной команды на подъём по тревоге, подготовке военной техники к совершению марша, а также переход колонны в назначенные районы сосредоточения. Кроме того, отрабатываются вопросы взаимодействия, обмена информацией между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей при ведении боевых действий.

"Помимо этого в рамках проверки комиссиями штаба и управления флотилии проводится анализ состояния соединений и частей по всем вопросам, начиная от знания личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов до состояния материально-технической базы, вооружения, кораблей и военной техники. Командиры воинских частей отчитаются о выполнении планов боевой подготовки за зимний период обучения и готовности к выполнению новых задач", — уточнил Астафьев.

По информации пресс-службы ЮВО, помимо береговых частей проверяются и корабельные соединения — экипажи ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск" и "Махачкала". Экипажи кораблей сдают зачеты на допуск личного состава к выполнению предстоящих летом ракетных и артиллерийских стрельб.