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Нефть продолжает дорожать

 

Цены на нефть, завершившие ростом минувшую неделю, продолжают подниматься в понедельник, несмотря на сохраняющиеся опасения увеличения добычи в США.

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени поднялась на $0,11 (0,2%) - до $55,35 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,35 (0,64%) - до $55,24 за баррель.

Цена на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,31%) - до $52,4 за баррель. Контракт подорожал на $0,54 (1,04%) - до $52,24 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказывают сигналы того, что Россия не исключает возможности продления срока действия соглашения о сокращении производства нефтедобывающими странами.

Так, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил в пятницу, что результаты договоренностей России со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи оказались чуть хуже, чем рассчитывала Россия. Некоторые аналитики сочли это сигналом о том, что срок действия соглашения может быть продлен.

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