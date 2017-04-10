После недавнего удара США по Сирии события в мире стали развиваться лавинообразно. Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани в ходе которого оба лидера отметили недопустимость агрессивных действий США в Сирии.

Путин и Роухани высказались за объективное расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в целях обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Затем появилась информация о том, что Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает вопрос о разработке новых санкций против России и Ирана в связи с их позицией по Сирии и поддержкой президента Башара Асада. Об этом в эфире CNN рассказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Как заявил в беседе с haqqin.az российский политолог, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации), член Российского исторического общества Игорь Игнатченко, ракетные удары США по военной базе в Сирии стали своего рода «громом среди ясного неба».

«Этот шаг был во многом неожиданным для России, потому что в нашей стране был создан образ «доброго дядюшки» Трампа и якобы большого друга России. Сейчас большие надежды сменились еще большим разочарованием», отметил Игнатченко. По его словам, Трамп показал свои «мышцы» в Сирии. «Это была демонстрация, чтобы показать миру силу и военную мощь США. Думаю, этот непредсказуемый шаг со стороны Трампа существенно скорректирует подходы МИД РФ к формированию американского внешнеполитического вектора».

По мнению эксперта, сейчас запущен вектор уничтожения Сирии как самостоятельного государства в его нынешних границах. «Европейские политики вновь вернулись к старой песне «Башар Асад должен уйти». Западные партнеры не довольны усилившимся влиянием России на Ближнем Востоке и сделают сейчас все возможное, чтобы вытолкнуть РФ с Ближнего Востока. Сложившаяся ситуация очень напоминает второй Восточный кризис 1839-1841 года, когда Англия нивелировала позиции России в Османской империи, а потом в ходе Крымской войны 1853-1856 гг. Великобритания и Франция свели к нулю влияние России на Ближнем Востоке», провел аналогии эксперт.

По мнению Игнатченко, в мире складывается очень опасная ситуация, так как на Трампа сильно давят внутри страны, ему не удается реализовать свои предвыборные обещания без поддержки сенаторов и конгрессменов. «Поэтому Трамп хочет им понравиться, предпринимая антироссийские шаги. Проблема в том, что нынешняя военная акция показала непредсказуемость американской внешней политики и это опасно для стабильности в международных отношениях».

Собственно, политическую пощечину от США получили в Сирии, Китае, России и Иране. В этом контексте неслучайны телефонные переговоры, состоявшиеся между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани. Они должны консолидировать и скоординировать позицию сил, борющихся сейчас в Сирии с международным терроризмом, представленным ИГИЛ и прочими организациями. Сейчас самое главное, чтобы ракетный удар США по военной базе в Сирии остался разовой показательной акцией, а не началом широкомасштабных военных действий западной коалиции и Турции по свержению Башара Асада», отмечает эксперт.