Якубовски угрожал Трампу и ограбил оружейный магазин

Федеральные власти США разыскивают в штате Висконсин мужчину, предположительно, ограбившего оружейный магазин после отправки по почте манифеста президента США Дональду Трампу, в котором он описывает свое недовольство властями, передает телеканал CNN.

Джозеф Якубовски, предположительно, ограбил во вторник оружейный магазин в городе Джейнсвилл, сообщил шериф округа Рок. "Было похищено большое количество высокотехнологичного легкого огнестрельного оружия и винтовок, подозреваемый сбежал", — приводит телеканал заявлении полиции.

CNN отмечает, что подозреваемого нигде не могут найти, поиски продолжались и воскресенье. Власти сообщают, что день ограбления подозреваемый отправил Трампу манифест объемом в 161 страницу, Белый дом его получил.

ФБР объявило о награде в 10 тысяч долларов за информацию, которая приведет к его поимке, отмечает телеканал.

Местные власти описали мужчину как "вооруженного и опасного" и заявили, что он может планировать акт массового насилия, возможно, против религиозных групп, сообщает телеканал ABC, в то же время отмечая, что манифест, отправленный Трампу, полон антирелигиозных взглядов.