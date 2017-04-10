«Незначительному числу дел, принятых к рассмотрению в Европейском суде по правам человека по искам против Азербайджана и Армении удивляться не стоит. Скорее всего, после предварительного изучения жалоб, их разобьют на группы и будут отобраны пилотные дела. В дальнейшем, после вынесения первых решений, похожие дела будут рассматриваться по аналогии». Об этом haqqin.az сообщили источники в правозащитных кругах страны. Напомним, что в ЕСПЧ были направлены сотни исков из Армении против Азербайджана и более 700 жалоб граждан Азербайджана, пострадавших в результате военных действий армянской стороны в апреле 2016 года.

Между тем, обращает на себя внимание тот факт, что Евросуд принял в производство лишь 5 дел против Армении, тогда как из представленных против Азербайджана исков принято в производство уже 23.

Почему же азербайджанских исков меньше принято? По словам источника, большое число зарегистрированных жалоб с обеих сторон также не гарантирует, что они в дальнейшем будут рассмотрены по существу.

«Так, например, могут отпасть те жалобы, которые касаются повреждений имущества на территории бывшей "НКАО", т.к. эта территория выпадает из-под юрисдикции Евросуда. Могут возникнуть проблемы и с признанием права на уничтоженное имущество, если оно не будет хорошо задокументировано (например, могут быть поставлены под вопрос документы, выданные сепаратистскими властями).

В таких вопросах нужно делать ставку не на количество, а на качество жалоб. Евросуд шапками не забросаешь: малейшее процедурное нарушение - и жалобу снимут, к радости противоположной стороны.

Например, известная жалоба "Чирагов и другие против Армении", касающаяся нарушения права собственности беженцев на объекты недвижимости в Лачинском районе, не была единственной. Были множество других, которые не были рассмотрены. Приняли же ту, которую подготовили лондонские юристы», - рассказал источник.

По его словам, можно предположить, что «среди исков против Азербайджана и Армении большинство касается нарушения права собственности, и в меньшей степени - права на жизнь».

Кстати, эксперт в качестве примера привел решение Евросуда, который отклонил три жалобы жителей Донецкой и Луганской областей Украины, которые требовали от Киева и Москвы компенсировать стоимость жилья, утраченного ими в результате бомбардировок. Кроме того, заявители утверждали, что из-за обстрелов они могли потерять свою жизнь.

Несмотря на то, что часть заявителей предоставили фотографии их жилья, уничтоженного во время вооруженного конфликта, а также отчеты ОБСЕ о ситуации на востоке Украины, Европейский суд по правам человека единогласно решил отклонить жалобы как недостаточно обоснованные. Одной из причин стало то, что заявители не предоставили документы, которые бы подтверждали их право собственности на уничтоженные дома.

Так что если армянская сторона направит жалобы на уничтоженное имущество, их могут не принять, ведь документы, удостоверяющие право собственности, выданные сепаратистским режимом никто не признает. Следовательно, ЕСПЧ к рассмотрению примет больше исков из Азербайджана. В этом, кстати, не сомневается и известный азербайджанский юрист Аббас Атакишиев.

В беседе с haqqin.az Атакишиев прокомментировал ситуацию с принятием в ЕСПЧ 23 армянских жалоб и пяти азербайджанских. По его словам, ЕПСЧ, согласно 34-й статье Европейской конвенции о правах человека, изучает все жалобы на критерии приемлемости. И то, что сейчас больше жалоб из Армении соответствуют этим критериям, еще ни о чем не говорит. Атакишиев убежден, что пять одобренных азербайджанских исков – это только начало.

В целом же, по мнению юриста, стоит ожидать еще больше жалоб на нарушение прав на собственность, передвижение и т.д. против Армении, ведь азербайджанских беженцев несоизмеримо больше, чем армянских.