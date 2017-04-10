Внезапный разворот авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи

Соединенные Штаты неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» (Carl Vinson). Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает информагентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных Lenta.

По их словам, корабли изменили первоначальный план зайти в порты Австралии и из Сингапура направляются в сторону Корейского полуострова. Помимо авианосца, в группе два эсминца и крейсер с управляемыми ракетами, способными перехватывать баллистические снаряды.

Агентство указывает на достаточно необычный характер этого маневра, поскольку «Карл Винсон» заходил в Южную Корею менее месяца назад.

9 апреля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допустил, что Вашингтон может нанести ракетный удар по военных объектам в КНДР. По его мнению, отправка Соединенными Штатами ударной группы ВМС страны в район Корейского полуострова может подтолкнуть Пхеньян к «дальнейшим необдуманным действиям», присутствие там американских кораблей он называл крайне не полезным «с учетом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном».

Ранее в воскресенье стало известно об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову, отмечалось, что данная мера принята в связи с обеспокоенностью США наращиванием КНДР военного потенциала.