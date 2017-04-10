Об этой войне историки будут говорить как о самом, возможно, специфическом вооруженном конфликте с начала XXI века. Российско-украинское противостояние унесло жизни уже не одной тысячи человек, сотни тысяч стали переселенцами и беженцами, но в России усиленно отрицают сам факт своей вовлеченности в этот конфликт, а в Украине его называют антитеррористической операцией. И это еще не самое удивительное.

Буквально неделю назад на сессии Николаевского областного совета депутаты отказались рассматривать вопрос признания России страной-агрессором. Один из инициаторов обсуждения - председатель облгосадминистрации Алексей Савченко вместе со своими сотрудниками и руководителями районов даже в знак протеста покинул зал заседания. «37 депутатов из 56 присутствующих поддержали решение о снятии с повестки дня вопрос о признании Российской Федерации страной-агрессором и еще ряда других вопросов, внесенных на сессию председателем обладминстрации. Поэтому мы не можем их рассматривать», - пояснила председатель областного совета Виктория Москаленко.

А ведь еще в апреле 2015-го Николаевский областной совет поддержал постановление Верховной Рады Украины о признании России государством-агрессором. Против были только коммунисты. И вот Савченко вновь внес этот вопрос в повестку сессии. Он объяснил это тем, что сменился состав депутатов и ему нужно знать их точку зрения. Вот и узнал!..

Так вот – воюем, но врагом не считаем. Мало тог, оказалось, что в Верховной Раде имеются обладатели паспорта гражданина России. Это почти то же. Как если бы в нашем Милли Меджлисе заседали гражданине Армении или в Национальном собрании РА – азербайджанские поданные. Удивительная, мягко говоря, ситуация.

В то же время, если послушать-почитать российские СМИ, так противостояние такое РФ и Украины достигло крайней точки - дальше просто некуда. На самом деле это далеко не так. Взять хотя бы русский язык, которому, как утверждают в России, на Украине места нет. А знаете, какова доля украинского языка в эфире таких популярных телеканалов, как «Украина» и «Интер»? По 26% на каждый. Можете себе представить наш телеканал, доля азербайджанского языка на котором составляла бы столь же мизерный процент?!

И это только о языке вещания, а ведь есть еще и вопросы подачи информации, освещения политических процессов. И здесь действительно шок! Не поверите, но нередко можно столкнуться с тем, что телеведущие, журналисты и эксперты, говорящие на украинских телеканалах на украинском языке, озвучивают тезисы, до неприличия схожие с теми, что декларируют в России.

Что уж говорить об огромном количестве украинских интернет-ресурсов, финансируемые лицами из числа представителей прежней власти и не скрывающих своего стремления к восстановлению добрососедских отношений с Россией. Естественно, это сказывается на информационной политике электронных СМИ.

Думаете, все? Вовсе нет. Но и это еще далеко не все. Во многих украинских городах преспокойно дают концерты, выступают со спектаклями российские певцы и артисты. Исключение делается лишь для тех из них, кто посещал аннексированный Крым или ездил к сепаратистам ЛДНР. Остальным - зеленый свет.

Точно так же украинские исполнители выступают в России. А потом спокойно возвращаются домой. Да, некоторые из них, как Светлана Лобода или Ани Лорак, слышат немало неприятного в свой адрес. Но все это вовсе не мешает им зарабатывать, собирая залы у себя в стране, после посещения России и даже участия в ток-шоу на ведущих телеканалах страны, с которой Украина ведет необъявленную войну.

И между прочим, такое «необъявление» уже стоило Украине финансовых потерь.

Как некоторое время назад сообщал haqqin.az, Высокий суд Лондона вынес решение по иску России против Украины в деле о трёх миллиардах «кредита Януковича». И киевские юристы совершенно обоснованно указывают, что еще весной-летом 2014 года Украина имела полное право официально заявить об аннулировании своих обязательств перед Российской Федерацией как государством-агрессором. Аннексия Крыма и начавшаяся горячая фаза военных действий на Донбассе были вескими аргументами для немедленного начала переговоров о реструктуризации долгов перед внешними кредиторами.

Но ничего этого сделано не было. Нежелание или неспособность официального Киева объявить войну войной, замена этого слова на АТО привело к невозможности прямого отказа от исполнения обязательств перед Российской Федерацией и утрате главного основания в переговорах с другими иностранными кредиторами.

Такая вот история. Но она была бы неполной без одной, весьма занимательной, цифры. Согласно данным украинской Государственной службы статистики (Госстат), крупнейшим иностранным инвестором в Украину в 2016 году оказалась Россия. За отчетный период россияне вложили в украинскую экономику $1,667 млрд (около 38% всех иностранных инвестиций). Причем по сравнению с 2015 годом инвестиции в Украину выросли в 2,5 раза. Такие вот данные. Согласитесь, весьма шокирующие и подтверждающие весьма специфический характер российско-украинского военно-политического противостояния.