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Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет запущена в июне Заявление турецкого министра

 

Сдача в эксплуатацию железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) запланирована на июнь текущего года, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмета Арслана.

Арслан отметил, что БТК внесет вклад и в экономическое развитие восточных провинций Турции. "Продукция турецких производителей будет поставляться через логистический центр в Карсе в различные страны мира, что снизит сроки и себестоимость поставок", — цитирует агентство министра.

Относительно деталей проекта БТК министр отметил, что от Карса до Баку будет действовать одна железнодорожная ветка, далее сообщение будет продолжено через Казахстан и Туркменистан до Китая.

"Речь идет о серьезных объемах поставок по железнодорожной дороге", — сказал Арслан.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году. В рамках проекта на территории Турции строится железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс. Общая протяженность БТК составит 826 километров. Пиковая пропускная способность коридора оценивается в 17 миллионов тонн грузов ежегодно, на начальном этапе эксплуатации коридора этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год.

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