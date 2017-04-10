Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с проведенными в Южной Осетии непризнанными выборами и референдумом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, Азербайджан не признает независимость Южной Осетии и как результат итоги проведенных 9 апреля 2017 года в Южной Осетии непризнанных выборов и референдума.

Министерство иностранных дел Азербайджана верит в необходимость продолжить переговоры для решения проблемы в Южной Осетии согласно нормам и принципам международного права.