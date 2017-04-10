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В Египте объявлено чрезвычайное положение

 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Такое решение принято после произошедших накануне двух взрывов у коптских церквей, жертвами которых стали более 40 человек, передает Интерфакс.

Напомним, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на христианский праздник Вербного воскресенья, погибли во время первого взрыва.

16 человек стали жертвами взрыва в соборе Святого Марка в Александрии. В их числе - полицейский, помешавший террористу-смертнику войти внутрь храма.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

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