В Египте объявлено чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Такое решение принято после произошедших накануне двух взрывов у коптских церквей, жертвами которых стали более 40 человек, передает Интерфакс.

Напомним, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на христианский праздник Вербного воскресенья, погибли во время первого взрыва.

16 человек стали жертвами взрыва в соборе Святого Марка в Александрии. В их числе - полицейский, помешавший террористу-смертнику войти внутрь храма.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.