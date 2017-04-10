Российский МИД: «Турция укрепляет границу с Сирией»

Анкара предприняла значительные меры по укреплению участка сирийско-турецкой границы, Москва это фиксирует, заявил РИА Новости заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

«Турция предприняла, и мы это фиксируем, значительные меры по укреплению участка сирийско-турецкой границы, через которую грузы и товары перемещались», — сообщил собеседник агентства.

Феоктистов также добавил, что Турция предприняла «серьезные меры по недопущению пересечения иностранными террористами самого участка границы».