Подписаться на уведомления
 

Россия разочаровалась в сделке с ОПЕК

 

Россия впервые выразила разочарование промежуточными итогами сделки с ОПЕК по сокращению добычи, пишет «Коммерсантъ». Хотя окончательные выводы не сделаны, сделка отсутствует в прогнозах Минэкономразвития после 1 июля.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, рост цен на нефть в результате соглашения оказался меньше желаемого, власти рассчитывали примерно на 55-60 долларов за баррель. При этом он оговорился, что в любом случае решение было правильным, поскольку цены стабилизировались на более высоком уровне, чем до сделки.

При заключении соглашения предполагалось, что сокращение добычи должно продолжаться, пока уровень коммерческих запасов нефти в мире не снизится до средних значений за пять лет. Однако достичь цели по запасам не удалось, а производители сланцевой нефти в США наращивают добычу быстрее ожидаемого, отмечает издание.

Кроме того, у нефтяников были планы роста добычи в 2017 году, которые из-за сделки сдвинуты на второе полугодие. Если сделку продлят, планы придется менять, что ухудшит экономику проектов. В 2017 году планировалось добыть в России 549 миллионов тонн нефти против 540 миллионов тонн в прошлом году.

«Коммерсантъ» также пишет, что выгоды сделки сомнительны и из-за неожиданно крепкого рубля — при падении цен до 45 долларов за баррель и ослаблении рубля до 65 рублей за доллар рублевая выручка компаний даже увеличится.

17 марта министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что члены ОПЕК намерены продлить сделку по сокращению добычи нефти на второе полугодие 2017 года.

Следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене. Предполагается, что на встрече производители будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.

ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода с 1 января. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.

1979 просмотров


Старости
Параллельный мир оппозиции
Параллельный мир оппозиции зарисовки к митингу оппозиции
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
11 Апр 14° / 8°
12 Апр 16° / 9°
13 Апр 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8029 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Синоптики обещают дождь
Сирия намерена защищаться от повторных атак США С помощью Москвы
Роухани призвал к выборам в Сирии
Протесты могут выйти за пределы Дагестана Прогнозы экспертов
Рейды против «Свидетелей Иеговы» в Баку
В Баку начался шопинг-фестиваль
В центре Баку обнаружен пакет с боевыми гранатами
Мужчина погонял на Ferrari по торговому центру в Москве видео
Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин
Президент Ильхам Алиев собрал министров
Джонсон анонсировал новый ракетный удар США по войскам Асада
Азербайджан направил гуманитарную помощь Джибути По поручению президента Ильхама Алиева; фото
Россия разочаровалась в сделке с ОПЕК
Массовая драка с поножовщиной в Джалилабаде: есть раненые фото
Российский МИД: «Турция укрепляет границу с Сирией»
За информацию о шпионах в Китае будут платить $72,5 тысячи
В Египте объявлено чрезвычайное положение
Азербайджан не признает независимость Южной Осетии Заявление МИД
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет запущена в июне Заявление турецкого министра
В Баку повесилась школьница
Ограбить инвестора, обязать, чтобы потом отнять красный свет перед Baku Steel Company
Британия потребует от G7 новых санкций против России
Украина отказалась признавать Россию агрессором haqqin.az из Киева
Внезапный разворот авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи
Якубовски угрожал Трампу и ограбил оружейный магазин
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться