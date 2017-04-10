Россия разочаровалась в сделке с ОПЕК

Россия впервые выразила разочарование промежуточными итогами сделки с ОПЕК по сокращению добычи, пишет «Коммерсантъ». Хотя окончательные выводы не сделаны, сделка отсутствует в прогнозах Минэкономразвития после 1 июля.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, рост цен на нефть в результате соглашения оказался меньше желаемого, власти рассчитывали примерно на 55-60 долларов за баррель. При этом он оговорился, что в любом случае решение было правильным, поскольку цены стабилизировались на более высоком уровне, чем до сделки.

При заключении соглашения предполагалось, что сокращение добычи должно продолжаться, пока уровень коммерческих запасов нефти в мире не снизится до средних значений за пять лет. Однако достичь цели по запасам не удалось, а производители сланцевой нефти в США наращивают добычу быстрее ожидаемого, отмечает издание.

Кроме того, у нефтяников были планы роста добычи в 2017 году, которые из-за сделки сдвинуты на второе полугодие. Если сделку продлят, планы придется менять, что ухудшит экономику проектов. В 2017 году планировалось добыть в России 549 миллионов тонн нефти против 540 миллионов тонн в прошлом году.

«Коммерсантъ» также пишет, что выгоды сделки сомнительны и из-за неожиданно крепкого рубля — при падении цен до 45 долларов за баррель и ослаблении рубля до 65 рублей за доллар рублевая выручка компаний даже увеличится.

17 марта министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что члены ОПЕК намерены продлить сделку по сокращению добычи нефти на второе полугодие 2017 года.

Следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене. Предполагается, что на встрече производители будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.

ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода с 1 января. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.