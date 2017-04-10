Джонсон анонсировал новый ракетный удар США по войскам Асада

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Вашингтон может нанести новый ракетный удар в Сирии, сообщает британский таблоид Sun.

В интервью изданию министр заявил, что США своими действиями в Сирии "передали ясный и общий сигнал" Запада. "Важно, что они могут сделать это снова", — сказал Джонсон.

Министр подчеркнул, что намерен работать с США и странами G7, чтобы "нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии". "Нет сомнений в том, что действия США в корне меняют положение дел в Сирии", — отметил министр.

Джонсон ранее отменил визит в Москву, заявив, что его приоритет в данный момент — подготовка к встрече G7 и организация встречи партнеров-единомышленников для обсуждения следующих шагов в Сирии. По данным газеты Sunday Times, он этим занимался все выходные.