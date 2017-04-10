Президент Ильхам Алиев собрал министров

10 апреля под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития первого квартала 2017 года и предстоящим задачам, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, президент Ильхам Алиев открыл заседание вступительной речью.
Затем выступили министр оборонной промышленности Явер Джамалов, председатель закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев.
Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с речью.