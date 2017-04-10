Неизвестный 9 апреля покатался на Ferrari по московскому торговому центру «Весна», сообщает «360». Видео инцидента опубликовано на YouTube, пишет Lenta.

Посетителей в ТЦ практически не было, поскольку все произошло за 10 минут до закрытия. По словам охранника, водитель на своем автомобиле (при этом на машине видны надписи Synergy Insight Forum) заехал на территорию комплекса через погрузочную площадку. Отмечается, что один из сотрудников службы безопасности при попытке задержания получил ушибы (на видео видно, как охранник падает на пол).

Блокировать и задержать водителя удалось спустя 20 минут.

Данные о личности хулигана в публикации «360» не уточняются, однако в первоначальной версии заметки, сохранившейся в кэше Google, говорится, что за рулем находился бывший мэр Архангельска Александр Донской. Его летом прошлого года обвиняли в пиаре с помощью YouTube.