В Баку начался шопинг-фестиваль, который продлится до 10 мая. Фестиваль начался с шоу-программы в Ичери шехер. Именно здесь во время торжеств по случаю праздника Новруз проводилась рекламная кампания этого фестиваля.

Во время шопинг-фестиваля граждане Азербайджана смогут воспользоваться системой Tax Free, иными словами, получат обратно НДС за купленный товар.

Участвующие в фестивале торговые предприятия отмечены специальными стикерами Baku Shopping Festival – Tax Free. За приобретенный в этих магазинах товар можно будет воспользоваться системой Tax Free.

Вернуть НДС можно будет в банках: PASHA Bank, Kapital Bank, Yapi Kredi Bank, Azerbaijan Industial Bank и Bank Silk Way.

Согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.