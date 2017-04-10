Рейды против «Свидетелей Иеговы» в Баку

9 апреля Государственным комитетом по работе с религиозными структурами совместно с правоохранительными органами были проведены обыски по двум адресам в Гарадагском районе Баку, передает АПА.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета, пресечены незаконные собрания членов религиозной секты «Свидетели Иеговы» в квартире Солмаз Мамед гызы Оруджевой по адресу: поселок Локбатан, 5-й массив, дом 18 и в квартире Севиль Бабали гызы Агалиевой по адресу: поселок Локбатан, проезд 1594, дом 24/52.

По обоим адресам выявлены 33 человека, включая десять малолетних детей, обнаружена и изъята в соответствующем порядке многочисленная литература, содержащая пропаганду этой секты.

По факту продолжаются соответствующие разбирательства и следственные мероприятия.