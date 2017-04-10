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Протесты могут выйти за пределы Дагестана Прогнозы экспертов

 

Пока по всей России протесты дальнобойщиков, требующих полной отмены системы «Платон», постепенно стихают, в южных регионах они, напротив, только нарастают. Самыми активными (как и во время первой акции протеста в ноябре 2015 года) оказались водители Дагестана, где грузоперевозки — один из основных источников дохода для десятков тысяч жителей, пишет российское издание «Свободная пресса».

Водители начали с «домашней» стачки (отказались выезжать на трассы), а 27 марта организовали автопробег от Манаскента (где находится импровизированный лагерь протестующих дальнобойщиков) до въезда в Махачкалу и обратно. Спустя четыре дня протестующих заблокировали бойцы Росгвардии и омоновцы — большинство силовиков покинули Манаскент лишь спустя неделю.

Ситуация в Дагестане осложняется еще и тем, что, пока на дорогах Дагестана нет местных водителей, по ним колесят… азербайджанские грузовики. Правда, в сопровождении батальонов ДПС, поскольку боятся расправы над ними местных водителей.

Соцсети постепенно наводняют пугающие видеоролики и заметки: то грузовики из Азербайджана сожгли, обстреляли, закидали кирпичами, то водителей грузовиков из Ставрополья, груженных зерном, заставили высыпать его прямо на асфальт…

«Вопрос на самом деле не только в накопившемся недовольстве. Дальнобойщики протестуют ради торга с властью, ради выгоды. Это экономический протест, хотя иногда его сознательно «капитализируют», окрашивая в политические тона. Политический протест кажется многим более действенным и опасным для властей. Напряжение может проявиться в тех социальных группах, которые менее всего зависят от бюджета. Это часто полукриминальные, как раньше говорили, сферы занятости. Но они ближе всего к реальной экономике. Кроме дальнобойщиков это «сетевики» и лица свободных профессий. Но у них нет пока объединяющей экономической повестки», - рассказывает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

По мнению другого эксперта, члена Общественной палаты РФ, директора научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерины Курбангалеевой, протесты могут перекинуться и на другие регионы.

«Протестный потенциал понемногу накапливается во многих социальных группах и регионах, но, чтобы эти настроения актуализировались, необходимо, чтобы образовалась такая критическая масса, как с дальнобойщиками Дагестана.

Здесь дальнобойщики, судя по всему, настроены очень решительно. И их в этом регионе очень много: перевозки — один из основных способов заработка в этом депрессивном регионе, где плохо с занятостью.

Мне почему-то кажется, что федеральные власти постараются не обращать на это внимание, если, конечно, не дай Бог, не произойдет какой-либо громкий инцидент. Либо предложат республиканским властям самим разруливать проблему, либо понадеются, что протестующие постоят да разойдутся: «жизнь заставит», - сказала она.

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