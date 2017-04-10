Роухани: «Россия и США находились в шаге от конфронтации»

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Россия находилась в нескольких дюймах от конфронтации с США из-за американского ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат.

Как передает РИА Новости, по словам Роухани, нанесение удара под предлогом химической атаки было ничем не обосновано: «Был распространен газ, погибли люди. Мы предложили создать международную комиссию для выяснения обстоятельств этого вопроса, изучение которого, с нашей точки зрения, не вызывает трудностей».

«А если выяснится, что террористы пустили газ, что сделают США? Если террористы поймут, что каждый раз, выпуская газ, Америка их поддержит, что будет с регионом? Российские официальные лица говорили, что находились в нескольких дюймах от конфронтации», — добавил Роухани.