Подписаться на уведомления
 

Японцы просверлят земную кору насквозь

 

Группа ученых из Японского центра морских наук и технологий (JAMSTEC) заявила о своем намерении впервые пробурить всю земную кору и достигнуть мантии. Исследователи планируют взять пробы из этой геологической оболочки, которая до сих пор недоступна для непосредственного изучения. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Для этой цели будет использовано геологоразведовательное судно Chikyū, которое обладает буровой колонной длиной десять тысяч метров. Это позволяет ему делать сверхглубокие скважины. Согласно задумке, бур должен сначала преодолеть четыре километра от поверхности до дна океана, а затем просверлить земную кору толщиной шесть километров.

Прежде чем приступить к осуществлению проекта, ученые хотят определить возможные места бурения. Одним из них является район, находящийся к северу-востоку от Гавайских островов. В сентябре геологи исследуют структуру коры в этом месте с помощью сейсмических волн, чтобы определить точку для сверления. По оценке специалистов, самый поздний срок начала бурения — 2030 год.

Ученые надеются, что изучение мантии позволит разработать более совершенные системы прогнозирования землетрясений. Кроме того, геологи будут лучше понимать свойства границы Мохоровича, где земная кора переходит в мантию.

2961 просмотров


Старости
Параллельный мир оппозиции
Параллельный мир оппозиции зарисовки к митингу оппозиции
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
11 Апр 14° / 8°
12 Апр 16° / 9°
13 Апр 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8029 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

В Москве ищут террористов
Патрушев в Баку
За ударом по Сирии стояла дочь Трампа Британские СМИ
Марафонец пробежал в Париже 42 км с флагом Азербайджана на плечах
В центре Баку горит жилой дом фото
Армения тратит последние резервы
Президент Ильхам Алиев о встрече начальников генштабов России и США в Баку
Ильхам Алиев: «Валютные резервы Азербайджана составляют 38,5 миллиарда»
Илюмжинов сохранил пост президента ФИДЕ
Тиллерсон встретится в Москве только с Лавровым
По линии Интерпола в Уфе задержали гражданина Азербайджана
Глава Нацбанка Украины подает в отставку
Японцы просверлят земную кору насквозь
Роухани: «Россия и США находились в шаге от конфронтации»
Синоптики обещают дожди
Сирия намерена защищаться от повторных атак США С помощью Москвы
Роухани призвал к выборам в Сирии
Протесты могут выйти за пределы Дагестана Прогнозы экспертов
Рейды против «Свидетелей Иеговы» в Баку
В Баку начался шопинг-фестиваль
В центре Баку обнаружен пакет с боевыми гранатами
Мужчина погонял на Ferrari по торговому центру в Москве видео
Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин
Ильхам Алиев призвал не допускать завышения цен фото; обновлено 15:08
Джонсон анонсировал новый ракетный удар США по войскам Асада
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться