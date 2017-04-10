Глава Нацбанка Украины подает в отставку

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 10 апреля.

"Я подала президенту официальное заявление об отставке… Если Верховная Рада проголосует за мою более раннюю отставку, я уйду раньше", – сказала она.

Гонтарева выразила надежду, что президент примет ее отставку. "Верю, что моим последователем станет профессиональный и независимый от политических течений человек", – отметила глава Нацбанка.

Она подчеркнула, что впервые отставка главы НБУ не будет политическим решением. По ее словам, других изменений в правлении и политике Нацбанка в связи с ее отставкой не планируется.