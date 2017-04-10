Тиллерсон встретится в Москве только с Лавровым

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в РФ 11-12 апреля встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, это единственные переговоры, которые ранее были официально подтверждены, заявила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что из рабочего расписания пребывания Тиллерсона в Москве якобы "исчезла" встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

"Единственная встреча в ходе визита Тиллерсона в Москву, которая была официально подтверждена, — с главой МИД РФ Сергеем Лавровым", — сказала Олсон.

Ранее в Кремле официально не анонсировали возможность такой встречи.