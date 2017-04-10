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Илюмжинов сохранил пост президента ФИДЕ

 

Кирсан Илюмжинов сохранил пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом ТАСС сообщил глава Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

Решение было принято на внеочередном заседании президентского совета ФИДЕ, на котором обсуждалась возможная отставка Илюмжинова. Мероприятие прошло в Афинах в понедельник, 10 апреля.

27 марта на сайте федерации появилось сообщение об уходе Илюмжинова в отставку. Функционер опроверг эту информацию, заявив, что случившееся — «провокация со стороны американцев».

Кирсан Илюмжинов — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года. Следующие выборы главы организации состоятся в сентябре 2018 года.

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