Ильхам Алиев: «Валютные резервы Азербайджана составляют 38,5 миллиарда»

«За три месяца этого года рост в ненефтяном секторе Азербайджана составил 2,4%, в ненефтяной промышленности – 2%. Валютные резервы страны на сегодня насчитывают 38,5 млрд долларов. Товарооборот за первые три месяца этого года вырос на 17%. Сокращение импорта, значительный рост экспорта обеспечивают нашу экономическую стабильность. Положительное сальдо товарооборота составляет 1 млрд долларов».

Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в первом квартале этого года создано 85 тысяч новых рабочих мест: «В частном секторе создано более 40 тысяч новых рабочих мест. Это показатель экономического развития».