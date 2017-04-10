Президент Ильхам Алиев о встрече начальников генштабов России и США в Баку

Проведение встречи начальника российского Генштаба Валерия Герасимова с главой Комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом в Баку в феврале текущего года свидетельствует о том, что Азербайджан является надежным партнером, сказал президент Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.

«Встреча глав генштабов России и США в Баку говорит о международной роли, которую занимает Азербайджан, и надежности страны в качестве партнера мирового уровня», - подчеркнул Ильхам Алиев в понедельник на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию республики в первом квартале.