Армения тратит последние резервы

Центральный банк Армении опубликовал сведения о внешнем золотовалютном резерве страны, согласно которым валовые валютные резервы страны по состоянию на 1 апреля этого года составили 1 млрд 491 млн долларов, пишут армянские СМИ.

На первый взгляд, достойная внимания новость. Дело в том, что за последний год этот самый резерв постоянно шел на убыль, превратившись из 2 млрд в 1 млрд 491 млн долларов, а за последний месяц резко возрос на 230 млн.

Выяснилось, что из полученных несколько недель назад евробондов в 500 млн 300 млн было направлено на укомплектование внешнего золотовалютного резерва. И получается следующая картина: укомплектованный 300 млн внешний золотовалютный резерв возрос всего лишь на 230 млн.

Простая арифметика подсказывает, что за последний месяц из этого резерва было потрачено 70 млн. При таких ускоренных темпах для полного опустошения резерва потребуется всего несколько месяцев.