Марафонец пробежал в Париже 42 км с флагом Азербайджана на плечах

В Париже состоялся 41-й по счету международный марафон.

В нем приняли участие 57 тысяч атлетов из 145 стран, в том числе и Азербайджана. Нашу страну представлял Эльшан Гулиев. Он пробежал 42 км 195 м и добрался до финиша, за что получил медаль. Причем всю дистанцию азербайджанский атлет бежал с флагом Азербайджана на плечах.

Забег стартовал с Елисейских полей и завершился у Триумфальной арки. За марафоном вживую наблюдали около 250 тысяч человек.

В прошлом году Гулиев принял участие в марафонах в Баку и Москве. 30 апреля он вновь планирует участвовать в бакинском марафоне, а в мае пробежит в Киеве.