В Москве ищут террористов

МВД России начало в Москве спецоперацию «Анаконда» для поиска террористов, которая продлится до 11 мая.

Как сообщает Life, специальная операция под названием «Анаконда» проводится в тех случаях, когда усиливаются меры антитеррористической безопасности. В частности, в рамках спецоперации в столице усилены досмотровые мероприятия во всех пунктах массового скопления людей.

Издание отмечает, что ГИБДД получила поручение досматривать все автомобили, въезжающие в столичный регион, с 5 апреля по 11 мая. Целью операции называется выявление взрывчатки, оружия и других запрещенных веществ и предметов у граждан.

Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт. По последним данным, при теракте в метро погибли 13 человек, а также смертник, являющийся выходцем из Киргизии.