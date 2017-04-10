Счетная палата выявила недостатки в деятельности МИД

Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в деятельности Министерства иностранных дел страны. Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2016 год.

В документе отмечается, что по результатам аудита в деятельности МИД выявлены недочеты по 21 факту. 6 из них (43,0%) связаны с требованиями бюджетного законодательства, 8 (16,2%) – законодательства о государственных закупках, 2 (31,4%) – законодательства о подсчете, сборе и расходовании бюджетных поступлений, 5 (9,4%) – законодательства о бухгалтерском учете и отчетности.

В результате принятых Палатой мер министерство сократило сумму финансовых нарушений на 44 207,3 маната.

Отчет представлен в Милли Меджлис и будет вынесен на обсуждение 14 апреля.