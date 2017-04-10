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Навальный вышел на свободу

 

Оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к 15 суткам ареста за сопротивление полиции во время крупной протестной акции 26 марта, вышел на свободу. Его освободили в ОВД "Коньково", сообщил журналистам глава штаба Навального Леонид Волков.

Несколько десятков представителей СМИ собрались у спецприемника в районе "Мневники", где Навальный отбывал административный арест, но из ворот этого учреждения оппозиционер так и не вышел.

Навальный был приговорен к 15 суткам ареста после несогласованной акции в центре Москвы, на которой его сторонники протестовали против премьер-министра Дмитрия Медведева, обвиняя его в коррумпированности. Также политика оштрафовали на 20 тысяч рублей (около 350 долларов).

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