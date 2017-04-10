В Баку лицо, шантажирующее мужчину интимным видео, получило у жителя столицы 108 тысяч манатов. Как сообщает Report, происшествие имело место в Наримановском районе.
34-летний Н.В. обратился в правоохранительные органы, сообщив, что подвергся шантажу. По словам жалобщика, знакомый ему ранее человек по имени Самир шантажировал его интимными видео с различными женщинами, угрожая выложить их в социальные сети и требуя взамен 100 тысяч манатов. В феврале этого года злоумышленник получил от Н.В. еще 8 тыс. манатов.
Находясь в безвыходном положении, мужчина обратился в правоохранительные органы.
Наримановским районным управлением полиции ведется расследование.