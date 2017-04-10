В Новороссийске правоохранители задержали около 60 участников массовой драки с участием трудовых мигрантов.

Как видно на распространившейся в соцсетях видеозаписи, группа людей с криками и звуками, похожими на выстрелы, врывается на территорию стройки. По информации очевидцев, это произошло в ночь на 8 апреля в 16-м микрорайоне Новороссийска.

В полиции подтвердили, что в тот день около 23:00 очевидцы сообщили правоохранителям, что в районе стройки происходит драка, но когда полицейские приехали к месту происшествия, то никого там не обнаружили. Они осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев, передает «Югополис».

В это же время в полицию поступило сообщение, что один из участников инцидента обратился на станцию скорой медицинской помощи. Для дальнейшего разбирательства в отдел полиции были доставлены 58 человек. На трех мужчин сотрудниками ФМС составлены административные материалы по статье «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации».