Левон Тер-Петросян назвал армян рабским народом

Первый президент Армении, лидер оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Тер-Петросян в своей статье, опубликованной в армянских СМИ, затронул тему «тревожных и опасных поствыборных настроений», назвав армянский народ «рабским».

Руководитель АНК, который в блоке с Народной партией Армении не смог набрать достаточного количества голосов для прохождения в парламент на выборах 2 апреля, заявил, что наибольшее влияние на исход голосования оказал подкуп избирателей.

Тер-Петросян в то же время подчеркнул, что в этом явлении виноват не обнищавший народ, а власти.

«Принимая во внимание тот очевидный факт, что на итоги выборов наибольшее влияние оказало такое явление, как подкуп, многие пытаются обвинить в этом не власти, а народ, - заявил Тер-Петросян. - Однако страна полностью находится в руках коррумпированных государственных должностных лиц, карательных правоохранительных органов, предпринимателей-монополистов и криминальных авторитетов, которые полностью управляют судьбой народа, обреченного на статус раба.

Мечтающий о хлебе раб – хозяин босоногих детей, к тому же имеющий долги, - насколько бы он ни был моральным и принципиальным, не может удержаться от соблазна взять подкуп. В случае же противодействия подкуп принудительно засунут ему в карман: одного запугают ухудшением состояния сына, служащего в армии, второго – по части ребенка, учащегося в школе или вузе, третьему пригрозят оставить без работы и так далее.

Несомненно, большинство тех, кто взял деньги и проголосовал, пошли на этот шаг не столько из-за соблазна денег, сколько для того, чтобы избежать подобного давления. Так что, как бы неприемлемо это ни было с моральной точки зрения, винить в уродливом явлении подкупа избирателей нужно не народ, а власти, которые довели народ до такого унизительного положения».

Тер-Петросян считает, что средний класс в Армении уничтожен, а ведь именно он, по его словам, должен своими голосами определять исход выборов.

«В демократических странах исход выборов определяет не государственная машина, не класс богатых и люмпенизированная масса, а исключительно средний класс, - заявил экс-президент Армении. - Повторяю, речь идет исключительно о демократических странах, а не о такой диктатуре, как Армения, где средний класс просто уничтожен. Поразительно, как можно было поставить на колени гордый народ, который в 1988 году восстал против советской тирании. Это стало возможно только путем обречения его на абсолютную нищету, что блестящим образом реализовал бандитский режим, установленный в Армении с начала 2000-го года».

В своей статье Тер-Петросян затронул и тему нагорно-карабахского конфликта, вновь подчеркнув, что лучшего решения, чем то, что в настоящее время лежит на столе переговоров, не будет.

Тер-Петросяна беспокоит и то, что в армянских СМИ и соцсетях некоторые пытаются вбить клинья между Арменией и сепаратистским режимом Нагорного Карабаха: «Это направлено на разжигание вражды между армянами Армении и Нагорного Карабаха. Такое неприемлемо. Лишения, которые терпели армяне ради войны в Карабахе, не являются основанием для осуждения карабахцев».