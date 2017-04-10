В Кремле не верят в новые санкции со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о новых санкциях со стороны США по отношению к России, передает корреспондент Газеты.Ru.

«Трудно говорить о какой-то реакции. Было заявление постпреда США при ООН. Но мы не слышали на этот счет заявления президента Трампа или его представителей», — заявил Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, возможна ли ответная реакция России на новые санкции.

По словам Пескова, своими действиями в Сирии США показали полное нежелание взаимодействия по Сирии.