80% строительных компаний — банкроты

По сравнению с предыдущими годами, когда наблюдался строительный бум, число активных строительных компаний в Азербайджане сократилось на 80%. Часть из них либо приостановила деятельность, либо значительно минимизировала ее. Об этом haqqin.az сообщил экономист Вугар Байрамов.

По его словам, банкротство компаний в Азербайджане занимает очень долгий промежуток времени.

«Даже в отчете Всемирного банка говорилось, что нам следует облегчить эту процедуру. Именно поэтому сложно назвать точное число обанкротившихся компаний в строительном секторе», — отметил Байрамов.

По его словам, в 2008 и 2014 годах в Азербайджане наблюдался строительный бум, росло число строительных компаний, возводилось множество зданий. А дальше все изменилось. Согласно статистике, в 2016 году наибольшее падение показателей наблюдалось именно в строительном секторе, сказал эксперт.

В свою очередь эксперт в области недвижимости Рашад Алиев отметил, что в Азербайджане отсутствует финансовый мониторинг строительных компаний.

«Допустим, компания четыре года работает над одним зданием и параллельно продолжает продавать квартиры, но фактически она является банкротом. Из-за того, что отсутствует финансовый мониторинг и контроль, случаев, когда компания является фактическим банкротом и при этом продолжает работать, очень много. Банкротство не наступает либо потому, что сама компания не обращается по этому поводу, либо потому, что нет исков со стороны кредиторов», — сказал эксперт.

По его словам, одним из лучших механизмов надзора за деятельностью строительных компаний является внешний финансовый мониторинг. «Нужно следить за состоянием строительных фирм и определять, смогут ли они в дальнейшем построить то или иное здание. А у нас бывает так, что строительная компания продолжает брать деньги у покупателей и не достраивает здание либо же поздно завершает строительство», — добавил Рашад Алиев.

Эксперт также рассказал о видах банкротства: «Существует банкротство на ровном месте — это когда квартиры покупаются, спрос на рынке есть и вообще условия на рынке благополучные. Но из-за внутренних факторов, плохого регулирования финансовых вопросов, неправильного расчета своих сил компания банкротится. Такие случаи нередки и в мировой практике.

Есть банкротства, связанные с внешними факторами. Такое происходит, когда спрос на жилье начинает снижаться, что негативно влияет на работу компании».