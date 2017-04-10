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80% строительных компаний — банкроты

Автор: Беседовала Жаля Мамедова, собкор 

По сравнению с предыдущими годами, когда наблюдался строительный бум, число активных строительных компаний в Азербайджане сократилось на 80%. Часть из них либо приостановила деятельность, либо значительно минимизировала ее. Об этом haqqin.az сообщил экономист Вугар Байрамов.

По его словам, банкротство компаний в Азербайджане занимает очень долгий промежуток времени.

«Даже в отчете Всемирного банка говорилось, что нам следует облегчить эту процедуру. Именно поэтому сложно назвать точное число обанкротившихся компаний в строительном секторе»,  отметил Байрамов.

По его словам, в 2008 и 2014 годах в Азербайджане наблюдался строительный бум, росло число строительных компаний, возводилось множество зданий. А дальше все изменилось. Согласно статистике, в 2016 году наибольшее падение показателей наблюдалось именно в строительном секторе, сказал эксперт.

В свою очередь эксперт в области недвижимости Рашад Алиев отметил, что в Азербайджане отсутствует финансовый мониторинг строительных компаний.

«Допустим, компания четыре года работает над одним зданием и параллельно продолжает продавать квартиры, но фактически она является банкротом. Из-за того, что отсутствует финансовый мониторинг и контроль, случаев, когда компания является фактическим банкротом и при этом продолжает работать, очень много. Банкротство не наступает либо потому, что сама компания не обращается по этому поводу, либо потому, что нет исков со стороны кредиторов»,  сказал эксперт.

По его словам, одним из лучших механизмов надзора за деятельностью строительных компаний является внешний финансовый мониторинг. «Нужно следить за состоянием строительных фирм и определять, смогут ли они в дальнейшем построить то или иное здание. А у нас бывает так, что строительная компания продолжает брать деньги у покупателей и не достраивает здание либо же поздно завершает строительство»,  добавил Рашад Алиев.

Эксперт также рассказал о видах банкротства: «Существует банкротство на ровном месте — это когда квартиры покупаются, спрос на рынке есть и вообще условия на рынке благополучные. Но из-за внутренних факторов, плохого регулирования финансовых вопросов, неправильного расчета своих сил компания банкротится. Такие случаи нередки и в мировой практике.

Есть банкротства, связанные с внешними факторами. Такое происходит, когда спрос на жилье начинает снижаться, что негативно влияет на работу компании».

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