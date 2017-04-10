Азербайджан и Россия обсудили статус Каспия

В Москве между Азербайджаном и Россией проведены консультации по вопросам статуса Каспия. Как сообщает АПА, во встрече стороны представляли заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и спецпредставитель президента РФ по вопросам делимитации и демаркации границ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

Был проведен обмен мнениями по итогам состоявшегося 25-26 января 2017 года в Баку 48-го заседания специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств, обсуждены нерешенные вопросы.

Стороны сошлись во мнении, что конвенция, которая будет принята прикаспийскими странами, должна служить обеспечению суверенных прав и интересов всех государств.